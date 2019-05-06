Масштабные декорации и известные актеры: новый сериал про Чернобыль стартует на HBO

Начиная с 6 мая американский кабельный канал HBO представит мини-сериал "Чернобыль", который основан на событиях трагедии 1986 года.

Сегодня, 6 мая, телеканал НВО покажет первую серию сериала "Чернобыль" о катастрофе на ЧАЭС 26 апреля 1986 года. Читайте также"Катастрофа длиною в жизнь": как чернобыльскую трагедию вспоминают известные украинцы (фото, видео)

Сценарий 5-ти серийного сериала написал Крейг Мезин. Бюджет продюсеры держат в секрете, однако известно, что съемки финансировали две крупные телекомпании – американская HBO и британская Sky. О дороговизне проекта свидетельствуют масштабные декорации реактора, привлечение к работе экспертов из 14 стран мира и известный актерский состав.

"Сейчас эта история даже важнее для всех, потому что сейчас идет глобальная война с правдой. История Чернобыля - это история того, что происходит, когда мы обманываем, когда игнорируем правду; когда власть делает вид, что правда не является правдивой. Но правда - это правда, и рано или поздно мы заплатим. Заплатят не те, кто при власти, а обычные люди", - рассказал в эксклюзивном интервью "Голосу Америки" сценарист и продюсер фильма "Чернобыль" Крейг Мейзин.

Сообщается, что идея экранизировать историю о Чернобыле появилась у Мейзина почти 5 лет назад. Об этом рассказала исполнительный продюсер Джейн Фетерстоун.

Для съемочной группы было важно показать, что Чернобыль был глобальной проблемой, и тысячи людей, которые работали над ликвидацией катастрофы, на самом деле спасли Европу от радиоактивного загрязнения.

Джейн Фетерстоун вспоминает, что после Чернобыльской аварии Европа была очень близко к полной катастрофе.

По данным канала НВО, сериал будет транслироваться в Америке, Европе и Азии.

Как сообщал УНИАН, на телеканале HBO выходит сериал "Игра престолов".