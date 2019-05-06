Байден назвав Трампа клоуном

Байден пояснил, что считает Трампа клоуном, потому что тот говорит "глупые вещи".

Бывший вице-президент США Джо Байден, который объявил о намерении участвовать в следующих выборах президента, назвал действующего главу государства Дональда Трампа клоуном.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в Южной Каролине во время встречи с донорами, которые выделяют средства на его президентскую кампанию, один из них попросил Байдена ответить на прозвища, которые дал ему Трамп. В частности, действующий президент называл Байдена «Сонным Джо».

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Экс-вице-президент подчеркнул, что предпочел бы сохранить дискуссию на высшем уровне и не принимать участие в «игре прозвищ», но все-таки ответил Трампу.

«Есть много прозвищ, которые я склонен дать ему. Мы могли бы просто начать с клоуна», - сказал он.

Байден пояснил, что считает Трампа клоуном, потому что тот говорит «глупые вещи».

Как сообщал УНИАН, бывший вице-президент Джо Байден постоянно конкурировал с Трампом в опросах общественного мнения в течение нескольких месяцев, прежде чем официально объявил о своем намерении стать кандидатом от Демократической партии.

Свои кандидатуры на пост президента США от Демократической партии уже выдвинули 18 высокопоставленных демократов.

76-летний Байден – старший и самый опытный политик в этой гонке.

Это будет третья попытка Байдена стать президентом США – он баллотировался в 1988 и 2008 годах.

Президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года.