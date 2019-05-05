Премьер-министр Израиля приказал продолжать «массированные удары» по боевикам в Секторе Газа (фото)

Противостояние продолжается уже третий день.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявляет, что отдал приказ армии продолжать «массированные удары» по объектам палестинских боевиков в Секторе Газа в ответ на ракетный обстрел израильской территории.

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Противостояние продолжается уже третий день, пишет “Радио Свобода”.

«Сегодня утром я распорядился, чтобы воздушные силы продолжили массированные удары... Кроме того, я проинструктировал, чтобы войска вокруг Сектора были усилены танками, артиллерией и пехотными силами», – заявил Нетаньяху.

В результате ракетных обстрелов из Газы в Израиле погиб один гражданский, в результате израильского обстрела в секторе Газа 5 мая погибли двое боевиков. Накануне палестинские медики заявили о шестерых погибших, по меньшей мере двое из которых гражданские. Вместе с тем представитель армии Израиля заявил, что гражданские жертвы вызвало то, что ракета, выпущенная «Хамасом», «разорвалась не там, где должна была».

По данным армии Израиля, по территории страны со стороны Сектора Газа от 3 мая было выпущено более 400 ракет. Израиль в ответ обстрелял около 200 целей палестинских боевиков.

В ноябре 2018 года Израиль и «Хамас» договорились о прекращении обмена ударами, но несмотря на это насилие с того времени вспыхивало.