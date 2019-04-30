В Новой Зеландии готовили новый кровавый теракт

33-летний задержанный содействует следствию.

Новозеландские правоохранители обезвредили опасное взрывное устройство в одном из районов Крайстчерча.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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По данным правоохранителей, пакет вместе с боеприпасами оставили на Ньюкасл-стрит в пригороде Филлипстауна. Был задержан возможный 33-летний организатор. На данный момент он уже помогает следствию.

На месте были установлены ограничители ради безопасности местных жителей.

Как сообщал УНИАН, ночью 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч 28-летний австралиец по имени Брентон Таррант вместе с сообщниками вошел в две местные мечети и расстрелял там людей. Все происходящее он снимал на GoPro, трансляция преступления транслировалась в сеть. В теракте погибли 50 человек.

Тарранту, который подозревается в совершении теракта в мечетях новозеландского города Крайстчерч, выдвинули 50 обвинений в убийстве и 39 – в попытке убийства.