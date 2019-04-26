"Это было отравление": писатель Дмитрий Быков назвал причину госпитализации

Он добавил, что вопреки самым расхожим версиям у него нет диабета, не было инсульта, а также ни алкогольных, ни наркотических излишеств.

Российский писатель и публицист Дмитрий Быков заявил, что причиной его госпитализации в Уфе стало отравление.

Об этом он рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в авторской программе "Один", которую записал в московской больнице, где сейчас продолжает лечение.

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"Я точно совершенно знаю, что причина моего отравления, а это было отравление… не установлена", – подчеркнул он. По словам Быкова, реаниматолог сразу сказал, что врачи смогут поставить его на ноги, но причину ухудшения здоровья пока назвать не могут. "Это более долгое дело", - отметил Быков.

Он добавил, что вопреки самым расхожим версиям у него нет диабета, не было инсульта, а также ни алкогольных, ни наркотических излишеств.

Напомним, 17 апреля Быкова госпитализировали в Уфе, его ввели в искусственную кому, а через два дня доставили в Москву на лечение.

Дмитрий Быков - один из самых харизматичных и острых критиков режима российского президента Владимира Путина. Ранее он называл события в Крыму и на Донбассе "гигантской национальной трагедией", за которую России придется расплачиваться. "Если это русский мир - вот то, что творится сейчас на Донбассе, - то это не мой мир", - отмечал Быков.