В Китае мужчину заживо погребли под четырьмя метрами щебня (видео)
20:47, 25 апреля 2019Мир
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Через три часа строителя вытащили почти невредимым.
Спасали мужчину десяток рабочих / скриншот
В Китае мужчину заживо погребли под четырьмя метрами щебня.
Об этом говорится в сюжете ДжеДАИ на телеканале 2+2.
Спасали мужчину десяток рабочих с лопатами и экскаватором.
Их операцию изрядно осложняла сыпучесть материала, поэтому пришлось конструировать из подручных материалов импровизированный колодец.
Через три часа строителя вытащили на белый свет почти невредимым.
В Китае мужчину заживо погребли под четырьмя метрами щебня
Как сообщал УНИАН, в результате оползней, вызванных сильными дождями, в городе Чунцин на юго-западе Китая четыре человека пропали без вести.
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