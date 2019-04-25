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В Китае мужчину заживо погребли под четырьмя метрами щебня (видео)

20:47, 25 апреля 2019
Мир
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Спасали мужчину десяток рабочих / скриншот

Об этом говорится в сюжете ДжеДАИ на телеканале 2+2.

Спасали мужчину десяток рабочих с лопатами и экскаватором.

Их операцию изрядно осложняла сыпучесть материала, поэтому пришлось конструировать из подручных материалов импровизированный колодец.

Через три часа строителя вытащили на белый свет почти невредимым.

Как сообщал УНИАН, в результате оползней, вызванных сильными дождями, в городе Чунцин на юго-западе Китая четыре человека пропали без вести.

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Теги: #Китай