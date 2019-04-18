В Таджикистане двукратное подорожание интернета объяснили «пользой для зрения»

С 18 апреля в Таджикистане начинают действовать новые тарифы на сотовую связь и мобильный интернет, почти вдвое выше действовавших ранее.

В Службе связи Таджикистана считают, что внезапное подорожание тарифов на Интернет пойдет гражданам на пользу.

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«С повышением цен на интернет люди будут грамотно пользоваться им. Будут меньше играть и портить свое зрение, будут беречь свое здоровье», – цитирует «Радіо Свобода» слова заместителя председателя Службы связи страны Илхома Атоева в комментарии порталу Asia Plus.

Чиновник также надеется, что люди "начнут общаться друг с другом» и "читать книги".

«Обратите внимание на молодежь – головы опущены, всегда сидят в интернете. Они ничего не понимают, они заходят в виртуальный мир и обратно не возвращаются. Люди начнут общаться друг с другом, читать книги», – подчеркнул он.

Отмечается, что с 18 апреля в Таджикистане начинают действовать новые тарифы на сотовую связь и мобильный интернет, почти вдвое выше тех, которые действовали ранее: 63 сомони (6,7 доллара) вместо 30-35 сомони (3,5 доллара) за 1 гигабайт.

В антимонопольной службе страны решение о повышении тарифов назвали правильным. Руководство операторов связи отказывается от интервью, отмечая, что новые тарифы говорят за себя сами.

При этом, в течение последних лет в Таджикистане усиливается контроль над мобильной связью. В 2018 году власти запретили продажу смартфонов без сертификата от государственной Службы связи, а стоимость сим-карт увеличилось до 250 сомони (26,5 доллара).

В начале этого года вступили в силу новые правила для оформления сим-карт – на биометрические паспорта с дактилоскопическими данными граждан. В Службе связи объяснили это мерами «по предотвращению терроризма, экстремизма».

Службой связи при правительстве Таджикистана руководит Бег Сабур, близкий родственник президента страны Эмомали Рахмона. Сын Сабура женат на одной из дочерей президента.

Ранее в Таджикистане на гостелеканалах запретили показывать фильмы с интимными сценами».

Государственные телеканалы Таджикистана будут тщательно просматривать все фильмы перед показом и вырезать кадры с откровенными сценами, потому что в руководстве ТВ назвали эти сцены аморальными.