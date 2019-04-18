«Сует свой нос»: КНДР требует заменить Помпео на переговорах со США

Северная Корея требует устранить госсекретаря США Майк Помпео от переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.

КНДР в четверг, 18 апреля, выступила с требованием отстранить государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Майка Помпео от ядерных переговоров между Вашингтоном и США.

Сейчас переговоры забуксовали, и северокорейская сторона возлагает ответственность за это на Помпео, сообщает DW.

Генеральный директор отдела по связям со США МИД Северной Кореи Квон Юн Гун выразил беспокойство, что с участием Помпео переговоры снова "усложнятся". "Даже в случае возобновления диалога со США "северокорейская сторона предпочла бы, чтобы вместо Помпео Вашингтон в нем представляло "более осторожное и зрелое в общении" лицо.

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По словам высокопоставленного чиновника в МИД КНДР, когда Помпео «сует свой нос, переговоры между двумя странами идут без каких-либо результатов, даже если были близки к успеху».

Напомним, что в апреле 2018 года руководство КНДР впервые заявило о готовности обсудить возможность создания безъядерной зоны на Корейском полуострове. На первом саммите президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына 12 июня 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, который обязывал КНДР к полной денуклеаризации Корейского полуострова, но не содержал конкретных шагов для достижения этой цели. Вторая встреча лидеров США и КНДР в конце февраля этого года в Ханое закончилась безрезультатно.