"Отчаяние и горе сменились верой": очевидец рассказал об эмоциях парижан во время пожара в Нотр-Даме

Французские правоохранители уже озвучили версию, что это было не преднамеренным поджогом, а небрежностью.

Собор Парижской Богоматери во Франции, который 15 февраля сильно пострадал от пожара, скорее всего, смогут открыть для посетителей примерно через пять лет.

Такое мнение озвучил Андрей Шкиль – украинский журналист, который проживает во Франции. Он рассказал также об эмоциях, которые пережили французы – очевидцы трагедии, передает «Обозреватель».

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"Думаю, пять лет – это тот оптимальный срок, когда уже можно будет посещать Нотр-Дам. Для посетителей собор могут открыть в то время, когда будет осуществляться реставрация. Знаете, в ту ночь я почти не спал, простоял возле собора до четырех часов утра. Атмосфера среди людей была невероятная – отчаяние и горе сменились верой, что все-таки собор будет отстроен. Это ощущение подхватил и президент Франции Эммануэль Макрон", – сказал журналист.

Французские правоохранители уже озвучили версию, что это было не преднамеренным поджогом, а небрежностью, напомнил Шкиль. Там добавили, что именно реставрационные работы стали причиной пожара.

"Это самая большая реставрационная работа, которая была за последние 800 лет существования собора. Ее запланировали заранее, была проведена подготовка, выделялись средства, обеспечивалась охрана. Эти реставрационные работы и стали причиной пожара. Это понятно, потому что огонь распространился с крыши, именно в том месте, где завершили работу реставраторы. В прокуратуре уже сообщили, что это не было преднамеренным поджогом, скорее всего, это была халатность. А была ли она преступной, это уже будут определять позже", – сказал журналист.