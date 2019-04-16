YouTube перепутал пожар в Нотр-Дам де Пари с терактами 11 сентября

Под прямыми трансляциями пожара на YouTube появлялась справка о теракте в Нью-Йорке.

Алгоритмы YouTube связали вчерашний пожар в Соборе Парижской Богоматери с терактом 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Прямая трансляция пожара велась разными СМИ на их каналах в YouTube. Под некоторыми из них появлялась справка о теракте в Нью-Йорке, сообщает The Verge.

Такая справка появилась под трансляциями CBS News, NBC News и France 24.

Эти два события совершенно не связаны, и нет никаких признаков того, что пожар в Нотр-Дам является результатом терроризма или даже умышленного поджога. По предварительной версии следствия, пожар в соборе Нотр-Дам де Пари произошел в результате несчастного случая.

Небольшая историческая справка, касающаяся событий 11 сентября, является частью программы YouTube по проверке фактов, направленных на предотвращение распространения на платформе теорий дезинформации и заговора. Эти информационные подсказки показывают подробности из Википедии и других источников, таких как Британская энциклопедия. Однако в этот раз алгоритм дал сбой.

"Эти панели запускаются алгоритмически, и наши системы иногда делают неправильный вывод. Мы отключаем эти панели для прямых трансляций, связанных с пожаром", - сказал представитель YouTube.

Как сообщал УНИАН, пожар в Соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. В результате пожара обвалился его шпиль. Структуру здания Нотр-Дам де Пари спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.