цей матеріал доступний українською

YouTube перепутал пожар в Нотр-Дам де Пари с терактами 11 сентября

13:43, 16 апреля 2019
Мир
397 0
Пожар в соборе Нотр-Дам де Пари / REUTERS

Прямая трансляция пожара велась разными СМИ на их каналах в YouTube. Под некоторыми из них появлялась справка о теракте в Нью-Йорке, сообщает The Verge.

Такая справка появилась под трансляциями CBS News, NBC News и France 24.

скриншот The Verge

 Эти два события совершенно не связаны, и нет никаких признаков того, что пожар в Нотр-Дам является результатом терроризма или даже умышленного поджога. По предварительной версии следствия, пожар в соборе Нотр-Дам де Пари произошел в результате несчастного случая.

скриншот The Verge

Небольшая историческая справка, касающаяся событий 11 сентября, является частью программы YouTube по проверке фактов, направленных на предотвращение распространения на платформе теорий дезинформации и заговора. Эти информационные подсказки показывают подробности из Википедии и других источников, таких как Британская энциклопедия. Однако в этот раз алгоритм дал сбой.

"Эти панели запускаются алгоритмически, и наши системы иногда делают неправильный вывод. Мы отключаем эти панели для прямых трансляций, связанных с пожаром", - сказал представитель YouTube.

Как сообщал УНИАН, пожар в Соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. В результате пожара обвалился его шпиль. Структуру здания Нотр-Дам де Пари спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Масштабный пожар в Соборе Нотр-Дам в Париже
Теги: #пожар#Париж#Франция#Нотр-Дам де Пари#Собор Парижской Богоматери