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Туристы из Харькова едва не пострадали из-за пожара в Нотр-Дам де Пари

12:02, 16 апреля 2019
Мир
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REUTERS

Об этом написали в паблике «Новости Чугуева» в Facebook.

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«Но именно сегодня, за полчаса до пожара, жители Чугуева, подписчики нашей группы, были на экскурсии в Соборе, а после стали очевидцами пожара», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, о пожаре в Нотр-Дам де Пари стало известно в понедельник около 18:50 по местному времени. В результате пожара обрушился его шпиль и крыша.

Структуру здания Нотр-Дам де Пари спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.

Под утро пожар в Соборе Парижской Богоматери ликвидировали.

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Новость в сюжете: Масштабный пожар в Соборе Нотр-Дам в Париже
Теги: #пожар#Париж#Нотр-Дам де Пари