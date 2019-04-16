Туристы из Харькова едва не пострадали из-за пожара в Нотр-Дам де Пари

Харьковская группа была на экскурсии в Соборе, а после - стала очевидцем пожара.

Туристы из Чугуева покинули Собор Парижской Богоматери во время экскурсии, а уже через полчаса стали очевидцами масштабного пожара.

Об этом написали в паблике «Новости Чугуева» в Facebook.

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«Но именно сегодня, за полчаса до пожара, жители Чугуева, подписчики нашей группы, были на экскурсии в Соборе, а после стали очевидцами пожара», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, о пожаре в Нотр-Дам де Пари стало известно в понедельник около 18:50 по местному времени. В результате пожара обрушился его шпиль и крыша.

Структуру здания Нотр-Дам де Пари спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.

Под утро пожар в Соборе Парижской Богоматери ликвидировали.