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Пожарники показали, как тушили Нотр-Дам де Пари с крыши (видео)

08:31, 16 апреля 2019
Мир
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Нотр-Дам де Пари / REUTERS

В сети появилось видео, на котором видно, как спасатели с крыши ликвидируют пожар в одном из самых знаменитых соборов в мире - Нотр-Дам де Пари, также известном как Собор Парижской Богоматери.

Соответствующее видео опубликовал в своем Twitter журналист Thomas G. Savage.

Как сообщал УНИАН, пожар в Соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. В результате пожара обвалился его шпиль.

Структуру здания Нотр-Дам-Де Пари спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.

Под утро пожар в Соборе Парижской Богоматери был ликвидирован.

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Теги: #пожар#Париж#Нотр-Дам де Пари