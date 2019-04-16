Пожарники показали, как тушили Нотр-Дам де Пари с крыши (видео)
В сети появилось видео, на котором видно, как спасатели с крыши ликвидируют пожар в одном из самых знаменитых соборов в мире - Нотр-Дам де Пари, также известном как Собор Парижской Богоматери.
Соответствующее видео опубликовал в своем Twitter журналист Thomas G. Savage.
#NotreDame En immersion avec les pompiers dans le brasier pic.twitter.com/PS3KwnwAEr— Thomas G. Savage (@thomasgsavage) April 15, 2019
#NotreDame: Vidéo exclusive en immersion pic.twitter.com/JYof8g9ncc— Thomas G. Savage (@thomasgsavage) April 15, 2019
Как сообщал УНИАН, пожар в Соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. В результате пожара обвалился его шпиль.
Структуру здания Нотр-Дам-Де Пари спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.
Под утро пожар в Соборе Парижской Богоматери был ликвидирован.