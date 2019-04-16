Пожарники показали, как тушили Нотр-Дам де Пари с крыши (видео)

Структуру здания Нотр-Дам де Пари спасатели смогли уберечь от полного уничтожения.

В сети появилось видео, на котором видно, как спасатели с крыши ликвидируют пожар в одном из самых знаменитых соборов в мире - Нотр-Дам де Пари, также известном как Собор Парижской Богоматери.

Соответствующее видео опубликовал в своем Twitter журналист Thomas G. Savage.

#NotreDame En immersion avec les pompiers dans le brasier pic.twitter.com/PS3KwnwAEr — Thomas G. Savage (@thomasgsavage) April 15, 2019

Как сообщал УНИАН, пожар в Соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. В результате пожара обвалился его шпиль.

Структуру здания Нотр-Дам-Де Пари спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.

Под утро пожар в Соборе Парижской Богоматери был ликвидирован.