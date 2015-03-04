США против поездок беременных иностранок за гражданством

Согласно законодательству США, ребенок, родившийся на территории страны, имеет право на получение американского гражданства. Поэтому иностранки, желающие, чтобы у ребенка было американское гражданство, приезжают рожать в США, сообщает Русская служба Би-би-си.

Официальных данных о количестве беременных женщин, приехавших в США исключительно с целью получения гражданства для ребенка, нет. По данным местных властей, только в одном районе Калифорнии - Orange County - за два последних года родилось более 400 детей иностранок, приехавших в США только на время родов.

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Большинство таких "туристок" - из Китая, заявляют власти Калифорнии. По данным следователей, женщинам приходится платить незаконной сети за содействие в организации поездки в США от 15 до 50 тысяч долларов.