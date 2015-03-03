На Нобелевскую премию мира в этом году претендуют более 270 кандидатов

Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на Норвежский нобелевский комитет.

Среди кандидатов 227 физических лиц, а также 49 общественных и международных организаций. Примечательно, что такое количество претендентов является вторым показателем за историю вручения премии. Рекорд, при этом, был установлен в 2014 году, когда комитет выбирал из 278 кандидатов.

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Стоит отметить, что полный перечень номинантов никогда не публикуют. В прошлом году лауреатами Нобелевской премии мира стали 17-летняя пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай и индийский активист Кайлаш Сатьярти. Премия присуждена за их вклад в «борьбу против дискриминации детей, а также за право всех детей на образование».