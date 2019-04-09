Трамп уволил главу Секретной службы США

Президент США Дональд Трамп назначил Джеймса Маррея вместо главы Секретной службы США Рэндольфа Аллеса.

Президент США Дональд Трамп решил уволить главу Секретной службы Рэндольфа Аллеса.

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Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщило 8 апреля агентство Reuters. Аллеса заменит кадровый агент Джеймс Маррей, который вступит в должность в мае.

Увольнение Аллеса не связано с инцидентом 30 марта, когда гражданка Китая смогла беспрепятственно попасть на территорию поместья Трампа во Флориде во время закрытого приема, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

Пять дней назад Трамп заявил, что очень доволен работой Секретной службы, которая "проделала фантастическую работу с первого дня".

По данным телеканала, старший советник президента Стивен Миллер хочет, чтобы Трамп заменил "более высокопоставленных руководителей нацбезопасности".

Секретная служба занимается охраной высокопоставленных американских чиновников, в том числе президента США. 8 апреля Трамп также сообщил об отставке министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен.