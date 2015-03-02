Россия отказала в визе спикеру сената Польши, который должен был присутствовать на похоронах Немцова

"Я хотел бы отдать дань уважения убитому Борису Немцову и всем россиянам, которые думают так же, как думал он. Но как только я узнал, что Москва сделала невозможным мое там пребывание", - цитирует Борусевича Европейская правда со ссылкой на польское издание Onet.pl.

Он отметил, что удивлен отказом в визе, однако, по его словам, общественное мнение в Польше и России сама сделает соответствующие выводы.

Борусевич добавил, что путинская Россия не желала слышать Немцова, как не хочет слышать тех, кто имеет отличное от власти мнение.

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"Я тоже принадлежу к таким людям", - сказал он.

По словам маршалка, ему не объяснили решение об отказе в визе.

"Российская власть и посол России должны дать объяснения, почему это приняли такое решение против спикера сената Польши", - отметил Борусевич.

В то же время, пресс-секретарь МИД Польши Марчин Войчеховсьхий отметил, что это решение может быть местью за то, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - в санкционном списке ЕС.

"Запрет въезда в Россию маршалку Борусевичу является местью за то, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко охвачена санкциями ЕС", - написал он в Twitter.