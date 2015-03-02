Камеры не зафиксировали убийство Немцова, поскольку направлены на Кремль - ФСО

Большой Москворецкий мост, где в субботу был застрелен оппозиционный политик Борис Немцов, не попадает в зону обзора видеокамер Федеральной службы охраны РФ, сообщил РИА Новости в понедельник официальный представитель ведомства Сергей Девятов.

"Видеокамеры направлены на Кремль и обеспечивают обзор внутренней территории. Москворецкий мост не является зоной ответственности Федеральной службы охраны. Там камер ФСО нет", — сказал Девятов.

По его словам, все камеры ФСО в ночь на субботу работали в обычном режиме.

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Ранее в СМИ появилась информация, что многие камеры наблюдения в ночь убийства Немцова были отключены. В то же время, в пресс-службе столичного департамента информационных технологий заявили, что все камеры городского видеонаблюдения в Москве в ночь убийства оппозиционера Бориса Немцова работали исправно, никаких ремонтных работ с оборудованием не проводилось.

"Все камеры городской системы видеонаблюдения в ночь с 27 на 28 февраля исправно работали, все материалы доступны для следственных органов, никаких работ с оборудованием в это время не проводилось", — сказала собеседница агентства, передают РИА Новости.

Она подчеркнула, что камеры непосредственно у Кремля, так как это спецобъект, устанавливались федеральными структурами и "доступ к картинке есть только у них".