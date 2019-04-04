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Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику

15:53, 04 апреля 2019
Мир
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REUTERS

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Причиной произошедшего стало здоровье ее отца, у которого начались осложнения после двух перенесенных тяжелых операций. Ухудшение произошло на фоне отказа отца певицы давать согласие на брак Спирс с ее бойфрендом, сообщает TMZ.

По словам источников издания, он не дал разрешения на свадьбу 37-летней звезды и ее 25-летнего бойфренда Сэма Асгари из Ирана. После того как в 2007 году она пережила нервный срыв, отец Бритни Спирс оформил опекунство над ней и над ее личным состоянием.

Как сообщал УНИАН, судебная тяжба с Брэдом Питтом "довела" Анджелину Джоли до психиатрической больницы в прошлом году.

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Теги: #Бритни Спирс