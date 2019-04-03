ЕС отказался давать Британии отсрочку по Brexit

Brexit не будут откладывать на 22 мая, если британский парламент не примет соответствующее соглашение до 12 апреля, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Выход Великобритании из Европейского Союза не будет продлен до 22 мая, если британский парламент не одобрит соглашение о Brexit до 12 апреля.

Об этом в среду, 3 апреля, заявил в Европарламенте глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает DW.

"12 апреля - последняя дата для утверждения Палатой общин соглашения о Brexit. Если этого не будет сделано до этой даты, ни одна последующая короткая отсрочка не будет возможной", - цитирует Юнкера агентство Reuters.

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По словам главы Еврокомиссии, выход Соединенного Королевства из ЕС в полночь 12 апреля без соглашения является очень вероятным сценарием. "Это не тот результат, которого я хочу. Но это результат, к которому я должен подготовить Евросоюз", - сказал Юнкер.

Напомним, что накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что будет просить у Европейского Союза больше времени для того, чтобы найти совместное решение по Brexit вместе с оппозиционной Лейбористской партией. По словам Мэй, речь пойдет о "короткой" отсрочке Brexit.

"Мы будем требовать дальнейшего продолжения статьи 50, что будет как можно короче и завершится, когда мы заключим соглашение", - отметила премьер. Она предложила составить вместе с лидером оппозиции план, согласно которому будет обеспечен выход из Европейского Союза с соответствующим соглашением.

Ранее ЕС согласился отложить Brexit до 12 апреля. К этой дате Великобритания должна будет предоставить Европейскому Совету информацию о возможных сценариях своих дальнейших действий. Британские депутаты уже несколько раз отклонили соглашение о выходе из ЕС.