В румынском городе запустили бесплатный сервис аренды электрических самокатов (видео)

Работает он в городе Тимишоара с помощью приложения для смартфона.

В румынском городе запустили бесплатный сервис аренды электрических самокатов.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Работает он в городе Тимишоара с помощью приложения для смартфона. Арендовать транспорт можно на полчаса, а оставить - на одной из трех специальных станций.

Расположены они в районах, где живет много молодежи. Чиновники уверены, что сервис будет пользоваться спросом именно у студентов.