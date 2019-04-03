В румынском городе запустили бесплатный сервис аренды электрических самокатов (видео)
11:12, 03 апреля 2019Мир
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Работает он в городе Тимишоара с помощью приложения для смартфона.
В румынском городе запустили бесплатный сервис аренды электрических самокатов.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Работает он в городе Тимишоара с помощью приложения для смартфона. Арендовать транспорт можно на полчаса, а оставить - на одной из трех специальных станций.
Расположены они в районах, где живет много молодежи. Чиновники уверены, что сервис будет пользоваться спросом именно у студентов.
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