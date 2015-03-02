Следователи увидели много общего между убийствами Немцова и журналистки Политковской - СМИ

Российские следователи уже нашли много общего между убийствами журналистки Анны Политковской и российского оппозиционного политика Бориса Немцова, пишет Коммерсантъ.

Следователи утверждают, что Немцова, как и Политковскую, убивали под определенные даты: марш оппозиции, намеченный на 1 марта, и день рождения президента РФ Владимира Путина 7 октября 2006 года соответственно.

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Кроме того, участники расследования отмечают, что за Немцовым так же, как в свое время за Политковской, долго следили, пока они не оказались в подходящих для нападения местах. В случае с политиком Немцовым не исключено, что условием заказчика было именно убийство, совершенное с видом на Кремль.

Правда, квалифицировало следствие преступления по-разному. Если убийство Политковской, по версии следствия, являлось убийством лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, организованным по найму, то в деле, которое расследует сейчас главное следственное управление СКР в связи со стрельбой на Москворецком мосту, служебной или общественной деятельности не оказалось вовсе, но его заказной характер следствие признало сразу.