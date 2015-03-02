В Эстонии на выборах победила партия власти, пророссийская оппозиция идет второй

За правящую ныне партию отдали свои голоса более 27% избирателей, сообщает Радио Свобода.

Оппозиционная Центристская партия Эстонии на втором месте с более 24% голосов. Замыкает тройку лидеров Социал-демократическая партия, которая входит в нынешнюю коалицию. За эту политическую силу проголосовали более 15% эстонцев.

Читайте такжеВ Эстонии стартовали парламентские выборыКак ожидается, нынешнему парламентскому большинству Эстонии (Партия реформ и Социал-демократическая партия) необходима поддержка еще одной партии для формирования стабильного правительства. Однако участники коалиции не хотят видеть в большинстве Центристскую партию. Именно эта партия в 2004 году подписала соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией». За центристов голосуют около 70% русскоязычного населения Эстонии.