Washington Post: Санкции США не остановили Россию и КНДР по трем причинам

Для эффективности экономического давления Вашингтону нужно применить другие инструменты влияния, о которых он до сих пор не очень охотно вспоминал.

22 марта президент Дональд Трамп распорядился «отказаться» от санкций против Северной Кореи. До сих пор не известно, что именно он имел в виду: следующий пакет карательных мер или тот, который был принят за день до того. И хотя президент США сам ничего не объяснил, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что санкции отменили, потому что «президенту Трампу нравится лидер Ким и он не думает, что эти санкции необходимы».

Все это разоблачает не только хаос в процессе защиты национальной безопасности США, но и более широкую проблему в подходе администрации Трампа к санкциям. Несмотря на их интенсивное применение против КНДР, Ирана, России и Венесуэлы, санкции не приводят к решению этих проблем. Об этом на страницах Washington post пишет бывший заместитель директора ЦРУ и заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Дэвид Коэн.

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По его мнению, проблема не в отсутствии мер со стороны американского Минфина, который продуцировал инновационные санкции быстрыми темпами. Дело в том, что санкции – не эликсир, интенсивное применение которого магическим образом достигает желаемых внешнеполитических результатов. Автор замечает, что как минимум три условия критически необходимы для того, чтобы экономическое давление сработало.

Во-первых, санкции должны служить четко определенным и достижимым политическим целям. Без этого они просто не обретут вес. Во-вторых, их нужно использовать в смеси с другими инструментами проецирования силы США включительно с дипломатией, экономической помощью и поддержкой, а также подачей военных сигналов. Сами по себе санкции не часто достигают больших результатов.

В-третьих, они хорошо работают, если их усиливают аналогичные действия международных партнеров со схожими политическими целями. Хоть доллар и финансовая система США – ключевые рычаги влияния, которые делают американские санкции могущественными – доминируют в международной торговле и финансах, современный мир состоит из независимых стран. И если другие экономически сильные страны захотят обойти американские ограничения, они, скорее всего смогут это сделать.

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В случае КНДР администрация Дональда Трампа провалилась по всем трем требованиям. Четких целей пока нет. Хочет ли Вашингтон «полного и подтвержденного ядерного разоружения КНДР»? Или все теперь могут «спать спокойно», потому что встреча Трампа с Ким Чен Ыном «нейтрализовала» угрозу? Более того, полных правительственных действий, нацеленных на продвижение этой политики, тоже нет. Потому что американский президент отменил ряд военных учений в регионе и подорвал доверие к своим дипломатам, дав понять, что разговаривать Ким Чен Ын может только с ним.

Политика Трампа в отношении России вообще называет «беспорядком». Конгресс одобрил закон о жестких санкциях, а Минфин похвастался, что он «провел надежную и продолжительную кампанию для противостояния зловещей военной активности России». Но президент США доказал, что он или не хочет, или не может серьезно надавить на Москву: ни за вмешательство в американские выборы, ни за незаконное вторжение в Украину или поддержку режим диктатора Сирии.