В Эстонии стартовали парламентские выборы

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, по социологическим опросам, партийное представительство в парламенте не изменится - шансы преодолеть 5-процентный барьер имеют те же четыре партии, что и на прошлых выборах.

Шансы на победу имеет Центристская партия Эстонии, которую поддерживает русскоязычное население страны, однако ей в любом случае не удастся набрать большинство мандатов, необходимое для формирования правительства.

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Население Эстонии примерно на четверть состоит из русскоязычных, однако большая часть из них не имеет эстонского гражданства и поэтому не может участвовать в парламентских выборах.

Ожидается, что формировать правительство будет победитель прошлых выборов Партия реформ Эстонии, которая войдет в коалицию или с социал-демократами, либо с партией "Союз Отечества и Res Publica".