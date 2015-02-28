Совет Европы: Убийство Немцова - признак "климата ненависти"

Об этом заявил генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, передает Украинская правда со ссылкой на AP.

"Это политическое убийство является признаком климата ненависти и нетолерантности, который развивается сегодня во многих частях Европы, включительно с Российской Федерацией", - отметил он.

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Ягланд призвал европейские страны "объединить силы, чтобы остановить это опасное развитие".

Вместе с тем, в правозащитной организации Amnesty International заявили: в нынешнем климате преследования свободы слова, собраний и объединений гибель Немцова "является хладнокровным убийством одного из тех голосов, которые власть так активно пыталась заглушить".

Как отметил заместитель директора Amnesty International в Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев, уже есть целый перечень нераскрытых политических убийств и нападений в России, расследование которых было под "личным контролем" высокопоставленных российских политиков.

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"Мы не можем позволить Борису Немцову стать просто еще одним именем в этом перечне", - отмечено в заявлении организации.

Как известно, Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля в центре Москвы. На 1 марта в Москве и Петербурге запланировано траурное шествие в память оппозиционера.