Латвийская полиция задержала организатора сбора голосов в интернете за присоединение к России

22:05, 27 февраля 2015
Мир
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Полиция безопасности Латвии задержала гражданина страны, который в марте прошлого года организовал сбор голосов в Интернете за включение Латвии в состав Российской Федерации.

flickr.com/photos/resnaate

Как сообщает Delfi, сотрудники спецслужбы установили его личность, а затем провели пять обысков, изъяв компьютерную технику и носители данных. 

В отношении задержанного начато уголовное дело по статье ”публичный призыв к подрыву территориальной целостности Латвийской Республики”.

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В ходе расследования выяснилось, что задержанный причастен и к другим провокациям в интернете, получившие в последнее время широкий резонанс в латвийском обществе. Каким именно - не уточняется.

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