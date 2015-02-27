Латвийская полиция задержала организатора сбора голосов в интернете за присоединение к России

Как сообщает Delfi, сотрудники спецслужбы установили его личность, а затем провели пять обысков, изъяв компьютерную технику и носители данных.

В отношении задержанного начато уголовное дело по статье ”публичный призыв к подрыву территориальной целостности Латвийской Республики”.

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В ходе расследования выяснилось, что задержанный причастен и к другим провокациям в интернете, получившие в последнее время широкий резонанс в латвийском обществе. Каким именно - не уточняется.