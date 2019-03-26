В Баку горит ТЦ: огонь охватил четыре этажа, есть пострадавший (фото, видео)

Пожар начался в одном из магазинов торгового центра и быстро распространился на остальные помещения.

Во вторник, 26 марта, в столице Азербайджана Баку произошел масштабный пожар в торговом центре.

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Как сообщает Trend, огонь охватил торговый центр Диглас на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку.

Пожар начался в одном из магазинов торгового центра, огонь охватил четыре этажа здания.

Для тушения пожара направили более 10 пожарных расчетов и два вертолета. Движение по проспекту перекрыли.

Минздрав Азербайджана сообщил о пострадавшем спасателе. Его госпитализировали с резаной раной правой руки.

На место инцидента также прибыли бригады скорой помощи. О других пострадавших пока не сообщается.

Как видно на фото, сильно сгорела левая часть торгового центра. Огонь быстро распространяется по зданию. Черные клубы дыма видны из разных частей Баку.

В Баку горит торговый центр (видео)