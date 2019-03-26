цей матеріал доступний українською

В Баку горит ТЦ: огонь охватил четыре этажа, есть пострадавший (фото, видео)

10:52, 26 марта 2019
Мир
364 0
В Баку горит крупный ТЦ / фото trend.az

Читайте такжеВзрыв на заводе в Китае: 47 человек погибло, 640 - получили ранения

Как сообщает Trend, огонь охватил торговый центр Диглас на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку.

Пожар начался в одном из магазинов торгового центра, огонь охватил четыре этажа здания.

Для тушения пожара направили более 10 пожарных расчетов и два вертолета. Движение по проспекту перекрыли.

Огонь охватил четыре этажа ТЦ в​ Баку / фото trend.az

Минздрав Азербайджана сообщил о пострадавшем спасателе. Его госпитализировали с резаной раной правой руки.

На место инцидента также прибыли бригады скорой помощи. О других пострадавших пока не сообщается.

Как видно на фото, сильно сгорела левая часть торгового центра. Огонь быстро распространяется по зданию. Черные клубы дыма видны из разных частей Баку.

В Баку масштабный пожар охватил торговый центр "Диглас" / фото trend.az

В Баку горит торговый центр (видео)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #пожар#торговый центр#Баку