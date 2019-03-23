В Париже во время акции протеста "желтых жилетов" задержаны 70 человек (видео)

Сегодня во Франции проходит 19-я еженедельная акция движения "желтых жилетов" против политики президента Франции Эммануэля Макрона.

В Париже во время акции протеста «желтых жилетов» полицейские задержали 70 человек.

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Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру парижской полиции. Согласно предварительной информации Министерства внутренних дел, во Франции сегодня в демонстрациях «желтых жилетов» приняли участие 8,3 тыс. человек, из них 3,1 тыс. в Париже.

Это уже 19-я по счету еженедельная акция движения "желтых жилетов", начиная с ноября 2018 года, против политики президента Франции Эммануэля Макрона.

На этой власти Парижа запретили проведение акции на Елисейских полях и возле Триумфальной арки из-за многочисленных актов вандализма и насилия со стороны демонстрантов.

Как сообщал УНИАН, волна протестов во Франции началась 17 ноября 2018 года из-за анонсированного повышения акцизов на топливо. Демонстранты митинговали, блокировали дороги, автозаправки, хранилища топлива и торговые центры.

5 декабря под давлением протестующих французское правительство полностью отказалось от намерения повысить акцизы на топливо. В правительстве подсчитали, что налоговые льготы и другие фискальные меры, которые президент Макрон объявил для успокоения демонстраций, обойдутся бюджету страны в 10 млрд евро.

Однако, несмотря на уступки со стороны властей, "желтые жилеты" решили продолжать акции.