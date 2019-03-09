В акции "желтых жилетов" во Франции приняли участие почти 30 тысяч человек (видео)

Сегодня состоялась 17-я еженедельная демонстрация движения "желтых жилетов" против политики президента Франции Эмманюэля Макрона.

В акции "желтых жилетов" во Франции сегодня приняли участие около 28,6 тыс., в том числе в Париже – 3 тыс. человек.

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Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Министерство внутренних дел. Это уже 17-я по счету еженедельная демонстрация движения "желтых жилетов", начиная с ноября 2018 года, против политики президента Франции Эммануэля Макрона.

Отмечается, что в прошлую субботу в акции приняли участие 39,3 тыс. человек, из которых 4 тыс. - в столице.

Сами «желтые жилеты» опровергают эти данные и утверждают, что полицейские занижают число демонстрантов.

Как сообщал УНИАН, волна протестов во Франции началась еще 17 ноября 2018 года из-за анонсированного повышения акцизов на топливо. Демонстранты митинговали, блокировали дороги, автозаправки, хранилища топлива и торговые центры.

5 декабря под давлением протестующих французское правительство полностью отказалось от намерения повысить акцизы на топливо. В правительстве подсчитали, что налоговые льготы и другие фискальные меры, которые президент Макрон объявил для успокоения демонстраций, обойдутся бюджету страны в 10 млрд евро.

Однако, несмотря на уступки со стороны властей, "желтые жилеты" решили продолжать акции.