В Южной Корее за супружескую измену отныне не будут наказывать тюрьмой

«Уголовное наказание за адюльтер нарушает право человека на невмешательство в его личную жизнь, а также ограничивает его свободу в выборе сексуального партнера», — приводит агентство слова одного из судей, сообщает Lenta.ru.

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Ранее, согласно действовавшему с 1953 года закону, за адюльтер можно было получить до двух лет тюрьмы. С 1985 года, как сообщает The Guardian, за измену были осуждены более 35 тысяч человек.

В Южной Корее с 1990 года неоднократно рассматривали возможность отмены этого закона. Так, в 2008 году пять из девяти судей Конституционного суда страны проголосовали за признание его неконституционным. Однако, несмотря на это, закон, по нормам которого супружеская измена приравнивалась к преступлению, все равно оставался в силе.