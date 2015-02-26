В Южной Корее за супружескую измену отныне не будут наказывать тюрьмой
В Южной Корее отменили уголовное наказание за супружескую измену, сообщает агентство «Ренхап». За признание неконституционным действовавшего на протяжении 62 лет закона проголосовали семь из девяти судей Конституционного суда страны.
«Уголовное наказание за адюльтер нарушает право человека на невмешательство в его личную жизнь, а также ограничивает его свободу в выборе сексуального партнера», — приводит агентство слова одного из судей, сообщает Lenta.ru.
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Ранее, согласно действовавшему с 1953 года закону, за адюльтер можно было получить до двух лет тюрьмы. С 1985 года, как сообщает The Guardian, за измену были осуждены более 35 тысяч человек.
В Южной Корее с 1990 года неоднократно рассматривали возможность отмены этого закона. Так, в 2008 году пять из девяти судей Конституционного суда страны проголосовали за признание его неконституционным. Однако, несмотря на это, закон, по нормам которого супружеская измена приравнивалась к преступлению, все равно оставался в силе.