Новая Зеландия после теракта в мечетях запретили все виды полуавтоматического оружия

Полиция изъяла с места нападения на мечети полуавтоматическое оружие, которым злоумышленник мог владеть легально, поскольку имел лицензию на оружие этой категории.

Правительство Новой Зеландии после массовой стрельбы в 2 мечетях, в результате которой погибли 50 человек, запретило к продаже все виды полуавтоматического оружия.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Bloomberg.

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"Будьте уверены, что это только начало работы. Это в национальных интересах, и это касается безопасности, чтобы предотвратить террор", - заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Издание напоминает, что полиция изъяла из места нападения на мечети полуавтоматическое оружие, которым злоумышленник мог владеть легально, поскольку имел лицензию на оружие этой категории.

Напомним, в новозеландском городе Крайстчерч вооруженные люди вошли в две мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид после дневной молитвы, заблокировали входную дверь и устроили стрельбу.

Во время стрельбы один из боевиков вел прямую трансляцию.

По словам премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, это "один из самых мрачных дней" в истории страны.

Число погибших возросло до 50.

Стрелок Брентон Таррант, который стал участником теракта в мечети Новой Зеландии, в своем "манифесте" упомянул Украину.

Брентона Тарранта, главного подозреваемого в массовой стрельбе в двух мечетях в Крайстчарче, арестовали до 5 апреля.