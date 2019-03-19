Путин поговорил с объявившим об отставке Назарбаевым

Переговоры состоялись днем 19 марта.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с бывшим главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

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Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает во вторник, 19 марта, ТАСС.

По его словам, переговоры состоялись днем 19 марта. "Мы не располагаем информацией о содержании этого разговора", — уточнил официальный представитель Кремля.

"Пресс-служба Кремля сейчас никак это не комментирует", - добавил Песков.

Как сообщал УНИАН, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства.

Нурсултану Назарбаеву 78 лет. Президентом Казахстана он стал 24 апреля 1990 года. В 2015 году он был переизбран на пятый президентский срок на досрочных выборах. На них он набрал 97,75% голосов избирателей.