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В "манифесте" новозеландского террориста есть упоминание об Украине (видео)

00:03, 16 марта 2019
Мир
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28-летний Брентон Таррант написал, что на Западе нет ни одного места, которого не коснулась бы миграция. Он перечислил пять государств, включая и Украину, и отметил, что был в этих странах.

С запросом, правда ли это, журналисты обратились к Государственной пограничной службе Украины. Там сообщили, что такую информацию видели и сейчас изучают ее.

Как сообщал УНИАН, 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч 28-летний Брентон Таррант вместе с сообщниками вошел в две местные мечети и расстрелял там людей. Все происходящее он снимал на GoPro.

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Теги: #Новая Зеландия#теракт