В "манифесте" новозеландского террориста есть упоминание об Украине (видео)
00:03, 16 марта 2019Мир
459 0
О своем визите в Украину он сообщил в манифесте перед кровавым нападением.
Террорист из Новой Зеландии упомянул в своем манифесте об Украине
В ужасном новозеландском теракте есть упоминание об Украине. Наше государство в своем манифесте вспомнил один из террористов.
Читайте такжеЧисло жертв массового расстрела в Новой Зеландии резко возросло, убийца задержан (видео)
28-летний Брентон Таррант написал, что на Западе нет ни одного места, которого не коснулась бы миграция. Он перечислил пять государств, включая и Украину, и отметил, что был в этих странах.
С запросом, правда ли это, журналисты обратились к Государственной пограничной службе Украины. Там сообщили, что такую информацию видели и сейчас изучают ее.
Как сообщал УНИАН, 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч 28-летний Брентон Таррант вместе с сообщниками вошел в две местные мечети и расстрелял там людей. Все происходящее он снимал на GoPro.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Массовая бойня в мечетях в Новой Зеландии