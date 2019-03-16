В "манифесте" новозеландского террориста есть упоминание об Украине (видео)

О своем визите в Украину он сообщил в манифесте перед кровавым нападением.

В ужасном новозеландском теракте есть упоминание об Украине. Наше государство в своем манифесте вспомнил один из террористов.

Читайте такжеЧисло жертв массового расстрела в Новой Зеландии резко возросло, убийца задержан (видео)

28-летний Брентон Таррант написал, что на Западе нет ни одного места, которого не коснулась бы миграция. Он перечислил пять государств, включая и Украину, и отметил, что был в этих странах.

С запросом, правда ли это, журналисты обратились к Государственной пограничной службе Украины. Там сообщили, что такую информацию видели и сейчас изучают ее.

Как сообщал УНИАН, 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч 28-летний Брентон Таррант вместе с сообщниками вошел в две местные мечети и расстрелял там людей. Все происходящее он снимал на GoPro.