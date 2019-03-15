В Мексике 103-летний дедушка пошел в школу, чтобы научиться читать и писать (видео)

Занятия старик не пропускает даже при плохой погоде.

103-летний дедушка учится писать и читать в Мексике.

Как говорится в сюжете ТСН, еще маленьким пожилой мексиканец Дон Пепито этому не научился, потому что рос в небогатой семье и с детства много работал. Но теперь решил наверстать упущенное. Ходит к преподавателю в одну из школ. Учителя говорят - один из самых прилежных учеников уже умеет писать свое имя.

Занятия старик не пропускает даже при плохой погоде.