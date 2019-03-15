В Мексике 103-летний дедушка пошел в школу, чтобы научиться читать и писать (видео)
12:29, 15 марта 2019Мир
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Занятия старик не пропускает даже при плохой погоде.
Один из самых прилежных учеников уже умеет писать свое имя / скриншот видео ТСН
103-летний дедушка учится писать и читать в Мексике.
Как говорится в сюжете ТСН, еще маленьким пожилой мексиканец Дон Пепито этому не научился, потому что рос в небогатой семье и с детства много работал. Но теперь решил наверстать упущенное. Ходит к преподавателю в одну из школ. Учителя говорят - один из самых прилежных учеников уже умеет писать свое имя.
Занятия старик не пропускает даже при плохой погоде.
Старейший ученик: 103-летний дедушка учится писать и читать в Мексике
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