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В Мексике 103-летний дедушка пошел в школу, чтобы научиться читать и писать (видео)

12:29, 15 марта 2019
Мир
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Один из самых прилежных учеников уже умеет писать свое имя / скриншот видео ТСН

Как говорится в сюжете ТСН, еще маленьким пожилой мексиканец Дон Пепито этому не научился, потому что рос в небогатой семье и с детства много работал. Но теперь решил наверстать упущенное. Ходит к преподавателю в одну из школ. Учителя говорят - один из самых прилежных учеников уже умеет писать свое имя.

Занятия старик не пропускает даже при плохой погоде.

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Теги: #Мексика