Трамп оценил шансы на отмену Brexit

Американский лидер не ожидал, что переговоры по Brexit пройдут настолько «плохо».

Президент США Дональд Трамп прокомментировал отказ британского парламента от выхода Великобритании из Евросоюза без заключения соглашения.

Американский лидер не ожидал, что переговоры по Brexit пройдут настолько «плохо». Об этом сообщает Reuters.

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Он также подчеркнул, что британский премьер-министр Тереза Мэй не послушала его предложения по разрешению этой ситуации.

Глава США добавил, что повторное голосование по Brexit вряд ли состоится, потому что это было бы несправедливо. Трамп выразил надежду, что Британия благополучно выйдет из ЕС и будет продолжать сотрудничество с Вашингтоном.