Трамп прокомментировал приговор Манафорту
01:30, 14 марта 2019Мир
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Президент США посочувствовал осужденному Манафорту.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп посочувствовал экс-главе своей предвыборной кампании Полу Манафорту, которого приговорили к 7,5 годам лишения свободы.
Об этом сообщает Mediaite. «Я очень сочувствую Полу Манафорту. Я думаю, что это очень грустная ситуация», - сказал Трамп.
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Причем он отметил, что еще не задумывался о том, чтобы помиловать Манафорта.
Как сообщал УНИАН, ранее сообщалось, что Манафорта приговорили к 7,5 года лишения свободы по делу о заговоре против США и попытке повлиять на свидетелей.
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