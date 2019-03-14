Трамп прокомментировал приговор Манафорту

Президент США посочувствовал осужденному Манафорту.

Президент США Дональд Трамп посочувствовал экс-главе своей предвыборной кампании Полу Манафорту, которого приговорили к 7,5 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Mediaite. «Я очень сочувствую Полу Манафорту. Я думаю, что это очень грустная ситуация», - сказал Трамп.

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Причем он отметил, что еще не задумывался о том, чтобы помиловать Манафорта.

Как сообщал УНИАН, ранее сообщалось, что Манафорта приговорили к 7,5 года лишения свободы по делу о заговоре против США и попытке повлиять на свидетелей.