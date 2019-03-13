Великобритания обнародовала меры на случай нерегулируемого Brexit

В случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения Лондон отменит пошлины на большую часть импорта. Так британское правительство хочет избежать повышения цен.

Правительство Великобритании в среду, 13 марта, представило парламенту страны меры на случай неупорядоченного Brexit.

Как сообщила пресс-служба правительства, Лондон планирует отменить пошлины на импорт большого количества товаров из-за рубежа, а также не будет вводить жесткую границу между Ирландией и Северной Ирландией, включая контроль над ввозом и вывозом товаров. Эти мероприятия планируют применять до окончательного урегулирования выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщает DW.

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Подготовленный на случай "жесткого Brexit" план предусматривает, что 82 процента импортируемых из ЕС в Великобританию товаров не будут облагаться пошлиной. Кроме того, от пошлин будут освобождены значительное количество товаров из других стран. Доля беспошлинного импорта в таком случае вырастет с 80 до 87 процентов. Так британское правительство хочет избежать повышения цен, которого опасаются британские потребители в случае неурегулированного выхода страны из состава ЕС.

Напомним, что накануне британский парламент вновь отклонил соглашение о Brexit с Европейским Союзом, которое ранее согласовала с Брюсселем премьер Тереза Мэй. Ожидают, что 13 марта большинство депутатов проголосуют против выхода страны из ЕС без соглашения (так называемого "жесткого Brexit"). В этом случае 14 марта Лондон направит заявку на отсрочку Brexit, которую должны одобрить в Брюсселе. Планировалось, что Великобритания выйдет из ЕС 29 марта.