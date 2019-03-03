На парламентских выборах в Молдове победила пророссийская Партия социалистов
Пророссийская Партия социалистов Республики Молдова, поддерживающая президента страны Игоря Додона, победила на парламентских выборах, состоявшихся 24 февраля.
Об этом свидетельствуют окончательные данные подсчета голосов, которые озвучила в воскресенье председатель Центральной избирательной комиссии Алина Руссу, сообщает ТАСС.
По ее словам, социалисты получают 35 мандатов в 101-местном парламенте. За ними следует правящая Демократическая партия Молдовы с результатом в 30 мандатов, на третьем месте проевропейский оппозиционный блок Acum ("Сейчас") - 26 мандатов.
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Партия "Шор" бизнесмена и мэра города Оргеев Илана Шора идет четвертой с результатом в семь мандатов, три мандата получат независимые депутаты. Остальные партии не смогли преодолеть 6%-ный избирательный барьер.
Результаты парламентских выборов будут направлены на утверждение в Конституционный суд, уточнила предедатель ЦИК.
Оппозиция уже заявила, что попытается оспорить результаты в отдельных округах. Она обвинила власти в использовании административного ресурса, подкупе избирателей и других нарушениях.
Как известно, эти выборы в Молдове впервые прошли по смешанной системе, которая предполагает, что 50 депутатов избираются по партийным спискам, а 51 - по одномандатным округам.