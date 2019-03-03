На парламентских выборах в Молдове победила пророссийская Партия социалистов

Окончательные данные подсчета голосов озвучила в воскресенье председатель ЦИК Молдовы.

Пророссийская Партия социалистов Республики Молдова, поддерживающая президента страны Игоря Додона, победила на парламентских выборах, состоявшихся 24 февраля.

Об этом свидетельствуют окончательные данные подсчета голосов, которые озвучила в воскресенье председатель Центральной избирательной комиссии Алина Руссу, сообщает ТАСС.

По ее словам, социалисты получают 35 мандатов в 101-местном парламенте. За ними следует правящая Демократическая партия Молдовы с результатом в 30 мандатов, на третьем месте проевропейский оппозиционный блок Acum ("Сейчас") - 26 мандатов.

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Партия "Шор" бизнесмена и мэра города Оргеев Илана Шора идет четвертой с результатом в семь мандатов, три мандата получат независимые депутаты. Остальные партии не смогли преодолеть 6%-ный избирательный барьер.

Результаты парламентских выборов будут направлены на утверждение в Конституционный суд, уточнила предедатель ЦИК.

Оппозиция уже заявила, что попытается оспорить результаты в отдельных округах. Она обвинила власти в использовании административного ресурса, подкупе избирателей и других нарушениях.

Как известно, эти выборы в Молдове впервые прошли по смешанной системе, которая предполагает, что 50 депутатов избираются по партийным спискам, а 51 - по одномандатным округам.