В Алжире в ходе антиправительственных протестов пострадали почти 200 человек

Акции протеста в Алжире продолжаются около недели, но самые массовые демонстрации прошли накануне, 1 марта.

В Алжире во время акций протестов против намерений действующего президента Абдельазиза Бутефлики баллотироваться на пятый срок пострадали почти 200 человек.

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Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на информацию министерства здравоохранения Алжира.

Отмечается, что во время массовых акций протеста, которые состоялись в пятницу, 1 марта, были травмированы 183 человека, один из них скончался от сердечного приступа.

Акции протеста в Алжире продолжаются около недели, но массовые демонстрации прошли в пятницу, когда на улицы городов вышли десятки тысяч человек.

До сих пор акции протеста проходили в основном мирно, впрочем, в столице страны между демонстрантами и полицией произошли столкновения у президентского дворца.

Сегодня в городе Алжире наблюдается спокойная ситуация, демонстрации состоялись в Беджае, на севере страны.

Абдельазиз Бутефлика, которому 2 марта исполнилось 82 года, избирался на пост президента уже четыре раза подряд, возглавляет Алжир с 1999 года. В 2013 году он пережил инсульт, после чего очень редко появляется на публике.

Очередные президентские выборы в Алжире должны состояться 18 апреля 2019 года. Решение Бутефлики участвовать в гонке вызвало недовольство многих алжирцев, которые считают, что состояние здоровья не позволяет политику дальше управлять страной.