В Алжире с новой силой разгорелись антипрезидентские протесты

На улицы города вышли десятки тысяч людей, выступающих против решения действующего президента страны 82-летнего Абдельазиза Бутефлики баллотироваться на пятый президентский срок.

Сегодня в столице Алжира с новой силой продолжились массовые антипрезидентские протесты.

Как сообщает Deutsche Welle, на улицы города вышли десятки тысяч людей, выступающих против решения действующего президента страны 82-летнего Абдельазиза Бутефлики баллотироваться на пятый президентский срок.

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Один из самых популярных имамов Алжира не упомянул в своей молитве президента, как он делал каждую пятницу, а лишь пожелал всего наилучшего алжирскому народу, сообщает агентство Reuters.

Накануне Бутефлика, который редко появляется на публике и сейчас находится в больнице в Швейцарии, предупредил, что в ряды демонстрантов могут затесаться провокаторы, чтобы вызвать беспорядки. «Мы должны призвать к бдительности и осторожности в случае, если на мирное собрание проникнут коварные силы, которые могут привести к хаосу», - отметил он.

Протесты в Алжире начались в феврале после того, как стало известно, что Бутефлика планирует баллотироваться на новый срок. Они усилились неделю назад, когда 3 марта истекал срок подачи в Конституционный совет страны необходимых документов для участия в президентских выборах. Представитель Бутефлики несмотря на протесты все же подал документы.

Во время протестов 1 марта между демонстрантами и правоохранителями произошли столкновения, в результате чего более 180 человек были травмированы, а один протестующий скончался от сердечного приступа.

Абдельазиз Бутефлика, которому 2 марта исполнилось 82 года, избирался на пост президента уже четыре раза и возглавляет страну с 1999 года. В 2013 году он перенес инсульт, после чего очень редко появляется на публике. Очередные президентские выборы в Алжире должны состояться 18 апреля 2019 года. Решение Бутефлики участвовать в гонке вызвало недовольство многих алжирцев, которые считают, что плохое состояние здоровья не позволяет политику дальше управлять страной. Критики Бутефлики упрекают его, что он является марионеткой военных, семейных кланов и влиятельных представителей крупного бизнеса.