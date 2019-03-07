Brexit: Брюссель ждет от Лондона новых предложений в течение 48 часов

Британские депутаты должны повторно проголосовать за соглашение о Brexit на следующей неделе.

Руководство ЕС дало Лондону 48 часов для того, чтобы он представил новые предложения для выхода из "тупика" по Brexit.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание The Telegraph.

Европейские чиновники заявили, что будут работать все выходные без перерыва, если до вечера пятницы получат "приемлемые идеи" относительно "бэкстопа" - защитного механизма, который предотвращает образование жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией.

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Премьер-министр Великобритании хочет достичь новых юридически обязывающих договоренностей с Брюсселем в этом наиболее спорном вопросе, но пока ничто не указывает на близкий прогресс.

Британские депутаты должны во второй раз проголосовать за соглашение о Brexit на следующей неделе. Если они снова отклонят соглашение, то у Британии остается два варианта: выход из ЕС без соглашения или отсрочка Brexit после запланированной даты 29 марта.

Британский премьер Тереза ​​Мэй считает, что большинство депутатов, которые голосовали против ее соглашения, поддержат ее, если ей удастся договориться с Брюсселем об изменениях, которые не позволят Великобритании оставаться привязанной к таможенным правилам ЕС на неопределенный срок.