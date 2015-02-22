Турция ввела танковый конвой в Сирию

Могила Сулейман Шаха с прошлого года находится под контролем боевиков "Исламского государства" (ИГ), сообщает Росбалт.

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Как пишет The New York Times, через город Кобани в Сирии, населенный курдами, прошел конвой танков и другого тяжелого вооружения. Операция согласована с главой курдского кантона Энвером Муслимом. Целью операции является эвакуация 20 турецких солдат, среди которых 10 военных из элитного подразделения.