Турция ввела танковый конвой в Сирию
08:23, 22 февраля 2015Мир
9303 0
Турецкие военные пересекли границу с Сирией, чтобы защитить мавзолей Сулеймана Шаха — крохотный анклав турецкой территории, где захоронен легендарный предок основателя Османской империи.
REUTERS
Могила Сулейман Шаха с прошлого года находится под контролем боевиков "Исламского государства" (ИГ), сообщает Росбалт.
Читайте такжеВ Турции впервые арестовали члена "Исламского государства"
Как пишет The New York Times, через город Кобани в Сирии, населенный курдами, прошел конвой танков и другого тяжелого вооружения. Операция согласована с главой курдского кантона Энвером Муслимом. Целью операции является эвакуация 20 турецких солдат, среди которых 10 военных из элитного подразделения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter