Путин: Россия найдет адекватный ответ на любое давление извне

Об этом он заявил в пятницу, выступая на торжественном концерте, посвященном 23 февраля, пишет ТАСС.

"Ни у кого не должно быть иллюзий, что возможно добиться военного превосходства над Россией, оказать на нее какое бы то ни было давление, на подобные авантюры у нас всегда будет адекватный ответ", - сказал Путин.

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"Наши солдаты и офицеры доказали, что готовы действовать решительно, слаженно, профессионально и мужественно, выполнять самые трудные нестандартные задачи, как подобает закаленной боеспособной современной армии, которая бережет свои традиции и воинский долг",- заявил Путин.

Он также отметил, что Российская армия "постоянно совершенствуется, равняется на самые современные требования".