В польском Гданьске выбирают нового мэра после убийства Адамовича

На должность мэра претендуют три кандидата: исполняющий обязанности мэра и бывшая заместитель Адамовича 39-летняя Александра Дулькевич, 46-летний бизнесмен Марек Скиба и 51-летний журналист Гжегож Браун.

В польском Гданьске сегодня проходят внеочередные выборы мэра после убийства Павла Адамовича.

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Об этом сообщает Rzeczpospolita. Избирательные участки работают с 7:00 до 21:00 по местному времени.

На должность мэра претендуют три кандидата: и.о. мэра и бывшая заместитель Адамовича 39-летняя Александра Дулькевич, 46-летний бизнесмен Марек Скиба и 51-летний журналист Гжегож Браун.

Как подчеркивает издание, в случае, если один из кандидатов по результатам сегодняшнего голосования наберет более 50% голосов, то выборы завершатся в первом туре. Если же нет, то состоится второй тур.

Как сообщал УНИАН, 13 января, на мэра Гданьска Павла Адамовича во время благотворительного рождественского концерта напал мужчина с ножом. Он перенес длительную операцию на сердце и в области живота, но врачам не удалось спасти его жизнь. 14 января Адамович умер.

Ему было 53 года. Он занимал должность мэра Гданьска с 1998 года.