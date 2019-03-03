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В польском Гданьске выбирают нового мэра после убийства Адамовича

17:45, 03 марта 2019
Мир
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Об этом сообщает Rzeczpospolita. Избирательные участки работают с 7:00 до 21:00 по местному времени.

На должность мэра претендуют три кандидата: и.о. мэра и бывшая заместитель Адамовича 39-летняя Александра Дулькевич, 46-летний бизнесмен Марек Скиба и 51-летний журналист Гжегож Браун.

Как подчеркивает издание, в случае, если один из кандидатов по результатам сегодняшнего голосования наберет более 50% голосов, то выборы завершатся в первом туре. Если же нет, то состоится второй тур.

Как сообщал УНИАН, 13 января, на мэра Гданьска Павла Адамовича во время благотворительного рождественского концерта напал мужчина с ножом. Он перенес длительную операцию на сердце и в области живота, но врачам не удалось спасти его жизнь. 14 января Адамович умер.

Ему было 53 года. Он занимал должность мэра Гданьска с 1998 года.

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Теги: #Польша#Гданськ