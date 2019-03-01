Через год после химатаки дом Скрипаля в Солсбери очистили и передали местным властям

Очищение дома продолжалось около года.

Дом бывшего полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля, отравленного в Великобритании в марте 2018 года, объявили безопасным и передали властям графства Уилтшир.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на министерство окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании.

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Очистка дома в Солсбери от нервно-паралитического вещества класса "Новичок" продолжалось 13 тысяч часов.

К данной операции под названием Operation MORLOP были привлечены от 600 до 800 военных специалистов химической, биологической, радиационной защиты. За это время военнослужащие взяли в общей сложности 5 тыс. проб в Солсбери и в окрестностях Эймсбери, где в июне 2018 года в критическом состоянии были госпитализированы британка Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули.

Здание введут в эксплуатацию после того, как оно будет полностью восстановлено и отремонтировано. Затем дом будет заново заселен.

По некоторым данным, дом не станут сдавать в аренду на Airbnb, и он не станет туристической достопримечательностью.

Кроме дома Скрипаля безопасными были объявлены еще 11 потенциально опасных объектов в Солсбери и его окрестностях, которые в марте 2018 года могли быть заражены отравляющим веществом. В частности, это ресторан Zizzi, где обедали Скрипаль и его дочь Юлия, а также скамейка в парке, где их нашли без сознания.