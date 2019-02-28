В Конгрессе США захотели раскрыть тайные доходы Путина

Конгрессмены выдвинули инициативу расследовать нелегальные и тайные финансовые потоки, благодаря которым поддерживается деятельность Владимира Путина и его окружения.

В Палате представителей США подготовили законопроект с требованием к американским разведывательным службам предоставить данные о размерах доходов и имуществе президента России Владимира Путина.

Об этом в четверг, 28 февраля, сообщается на сайте Конгресса, пишет DW.

Авторами инициативы "Закон о прозрачности в отношении Владимира Путина" стали демократ от Флориды Вал Деминг и представительница Республиканской партии от Нью-Йорка Элиза Стефаник. Конгрессмены выдвинули эту инициативу из-за попытки России подорвать демократию США, отмечается на сайте.

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"Лучший способ наступления на власть Путина и его окружения - это расследовать нелегальные и тайные финансовые потоки, благодаря которым поддерживается их деятельность", - заявила Деминг.

Ранее на сайте Конгресса США был опубликован полный текст обновленного законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA). Обновленная версия законопроекта внесена в Сенат 13 февраля. DASKA может ощутимо ударить по руководству РФ и ключевых секторах российской экономики.