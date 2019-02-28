Греция и Италия удерживают более 300 украинских моряков

Министерство разрабатывает новые подходы для предотвращения ситуаций с задержанием украинских моряков за границей.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что количество украинских моряков, которых задерживают и удерживают в других странах за противоправную деятельность, растет - в Греции их 186, в Италии - более 150.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Он отметил, что в последнее время участились случаи, когда украинские моряки попадают в пиратский плен, или когда их используют преступные группировки для перевозки нелегальных мигрантов и контрабанды.

"Количество наших моряков, которые арестованы, задержаны или получили свои приговоры, очень высоко. Это более 150 человек в Италии, 186 человек в Греции. В других странах не в таком большом количестве, но тоже есть", - заявил Погорельцев.

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Также он сказал, что в плену пиратов в Сомали сейчас находятся два украинца. В этой связи в МИД ищут новые подходы для своих действий. "Прежде всего мы считаем, что должны действовать на опережение", - сказал Погорельцев.

В частности, был заключен меморандум с профессиональными союзами работников морского транспорта Украины и происходит активное сотрудничество с этой организацией. "Результатом этого сотрудничества стало освобождение только в течение прошлого года 64 моряков-граждан Украины", - заявил Погорельцев.

Он отметил, что МИД совместно с различными организациями реализует проекты по предотвращению привлечения украинских моряков к противоправной деятельности и усилению их защиты, прав и интересов.