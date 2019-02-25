New York Times: Путин возродил диктатуру спецслужб времен СССР

Покушение на Скрипаля было организовано фактически по тому же сценарию, что и убийство Степана Бандеры в Мюнхене.

В связи с нынешней «Оценкой угроз национальной разведки» и показаниями руководителей разведывательных управлений США в Сенате, американцам стоит ждать, что Россия Владимира Путина будет и дальше пытались углубить социальную, политическую и расовую напряженность в Америке. Кроме того, она будет стараться вбить клин между Вашингтоном и его союзниками.

Поэтому, чтобы лучше подготовиться к будущим российским атакам, стоит посмотреть в прошлое и изучить образ мышления КГБ времен Холодной войны. Именно в рядах этой спецслужбы Путин провел много лет, пишет New York Times. История жестокости служб безопасности СССР лежит в основе нынешней российской практики политических арестов, диверсий, распространения дезинформации, совершения убийств, шпионажа и превращения лжи в оружие. Все эти тактики – не новинка для Кремля.

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На самом деле они сделали СССР первым в мире «государством разведчиков». Это отличало его от других авторитарных стран, которыми руководили военные. Современная Россия стала даже еще больше «диктатурой разведки» после почти 20 лет правления Путина в качестве ее неизменного автократа. В Советском Союзе руководила партия. Лишь в 1980-х годах с приходом к власти Юрия Андропова КГБ стал важнейшим ведомством в коммунистической империи. Позже, спустя десятилетие после падения СССР, Путин взял власть в свои руки и много позаимствовал у своих бывших коллег по КГБ, чтобы отстроить государственную машину. В результате у него получился режим с политикой и философией чрезвычайно тайной полиции. Режим, который возлагается на разведывательные операции, когда речь идет о внешнеполитических вызовах и проблемах дома.

Путин и его приспешники процветали в империи, мечом и щитом которой был КГБ. Поэтому они постоянно обращаются к проверенным практикам для решения проблем 21-го века. Практики разведки были даже использованы для того, чтобы тайно скрыть употребление допинга российскими спортсменами на Олимпийских играх. И этот факт особенно подчеркивает то, что современная Россия – это «диктатура разведки».

Как все началось? После большевистского переворота 1917 года Владимир Ленин создал тайную полицию под названием «ЧК», которая стала главным инструментом репрессий и террора. Под руководством Феликса Дзержинского «ЧК» получил задание поддерживать режим при власти любой ценой. Это был судья и палач в одном лице для государства, которое использовало саботаж, цензуру, репрессии и убийства, чтобы держать в повиновении население и отгонять внешних врагов. Как сказал Дзержинский: «Мы за организованный террор. ЧК обязан защищать революцию и покорять врагов, даже если его меч иногда поднимается над головой невинных».

Во времена Дзержинского монархисты, социалисты, «белогвардейцы» и другие силы пытались свергнуть Ленина и его большевистский режим. Главной силой, которая объединяла эти группы, был Монархистский союз Центральной России, который тайно действовал в Европе и внутри СССР.

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Все участники организации не знали, что на самом деле он был ловушкой ЧК, созданной для того, чтобы большевистская диктатура смогла обнаружить и уничтожить своих врагов, заманенных привлекательной ложью. Советской спецслужбе удавалось обмануть даже опытных разведчиков Европы, расправляясь с ними с коварством и жестокостью. Британский ас-разведчик Сидней Райли, который был прообразом Джеймса Бонда, стал самой известной жертвой, которую заманили в СССР и убили. Предательство доверия стало одним из главных инструментов для ЧК и его преемников. Россия до сих пор гордится зверствами советских офицеров. Каждого 20 декабря она отмечает «День чекиста».

За десятилетия советские и российские спецслужбы разработали инструменты и привычки, основанные на опыте ЧК, которые отличали их от разведчиков Запада. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на сборе и анализе данных, они разработали тактики по распространению пропаганды, агитации, а также по организации саботажа, репрессий, обмана и убийства.

Первым перебежчиком из СССР стал Борис Бажанов, который бежал в британскую Индию в 1928 году с целой сворой убийц «на хвосте». Будучи личным секретарем Сталина, он рассказал, что первоочередной задачей внешней политики Кремля было использовать тайные операции для ослабления врагов изнутри, чтобы в случае войны было легче победить. ЧК и его преемники сеяли хаос за рубежом через пропаганду, дезинформацию и саботаж, устраивая тем временем массовые аресты и отправляя тысячи людей в ГУЛАГи дома. По словам Бажанова, советские культурные и дипломатические институты были лишь прикрытием для того, чтобы обманывать западную разведку и организовывать политический и финансовый беспорядок, чтобы подорвать чужие демократии изнутри. Другими словами, все советские институты были лишь пылью, которую бросали в глаза образованным людям на Западе. Год за годом перебежчики из СССР рассказывали ту же историю.

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Кремль создал целую армию шпионов и завербованных информаторов по всему миру, чтобы воровать тайны, распространять дезинформацию и поддерживать террористов, а также жестокие режимы. Спецслужбы вели свою гибридную войну в форме обмана под названием «рефлексивный контроль» - мероприятия, нацеленные на управление восприятием врагов, чтобы они неосознанно начинали действовать против собственных интересов. Среди методов такой войны было отвлечение, истощение и запутывание оппонентов с целью получения полного контроля над их взглядами.

«Операция инфикация» была одной из самых масштабных кампаний Москвы по распространению дезинформации. Ее целью было распространение историй о том, что вирус, который вызывал СПИД, якобы был разработкой Пентагона, нацеленной на уничтожение целых стран. Российская операция повлияет на выборы президента США в 2016 году была чем-то похожим.

Убийства тоже вполне привычная практика для Кремля. После побега на Запад Бажанов объяснял, что лидеры СССР отправят своих убийц за каждым, кто знает правду о работе внутренних кругов в Москве.

«Эта практика продолжается и до сих пор. Безуспешную попытку России убить в 2018 году Сергея Скрипаля в Великобритании почти невозможно отличить от того, как во времена Холодной войны КГБ уничтожил украинского националиста Степана Бандеру в 1959 году. Тогда убийцы тайно следили за Бандерой на пути к его дому в Мюнхене, а затем использовали разработанный в КГБ пистолет, который распылял яд. Таким образом, смерть Бандеры была похожа на сердечный приступ. Лишь после побега одного из убийц КГБ через годы после того стало известно о правде», - пишет издание.

Издание пишет, что, учитывая всю эту историю, США стоит помнить истинную природу Кремля, которая точно не изменится. И лучшей защитой от нее остается единство Запада. Путин хорошо знает, что он не может «тягаться» с объединенной Европой и Америкой. Поэтому он использует свою сумасшедшую чекистскую машину, чтобы сбить с толку и парализовать соперников. Это все, что у него есть. И чем дольше западные политики будут делиться на лагеря, а американцы будут считать политических оппонентов своими настоящими врагами, Кремль и дальше будет пытаться использовать себе на пользу эти слабости.