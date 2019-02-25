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"Оскар-2019": названы лучший актер и актриса (фото)

09:44, 25 февраля 2019
Мир
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Рами Малек / REUTERS

Рами Малек стал обладателем "Оскара" за лучшую мужскую роль в фильме "Богемная рапсодия", в котором он сыграл лидера британской группы Queen певца Фредди Меркьюри.

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Так, эта лента получила "Оскары" за лучший звук, лучший монтаж звука и лучший монтаж.

Лучшей исполнительницей главной женской роли признана Оливия Колман за роль в фильме "Фаворитка" о политических интригах в Англии конца XVII века.

Оливия Колман / REUTERS

Как сообщалось ранее, премию "Оскар-2019" как лучший фильм получила лента "Зеленая книга" режиссера Питера Фаррелли.

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Новость в сюжете: Оскар 2019
Теги: #Оскар#2019 год