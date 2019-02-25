"Оскар-2019": названы лучший актер и актриса (фото)
09:44, 25 февраля 2019Мир
97 0
Почетная статуэтка за главную мужскую роль досталась Рами Малеку за фильм "Богемная рапсодия".
Рами Малек / REUTERS
Рами Малек стал обладателем "Оскара" за лучшую мужскую роль в фильме "Богемная рапсодия", в котором он сыграл лидера британской группы Queen певца Фредди Меркьюри.
Читайте также"Оскар-2019": все победители главной кинопремии года (фото, видео)
Так, эта лента получила "Оскары" за лучший звук, лучший монтаж звука и лучший монтаж.
Лучшей исполнительницей главной женской роли признана Оливия Колман за роль в фильме "Фаворитка" о политических интригах в Англии конца XVII века.
Оливия Колман / REUTERS
Как сообщалось ранее, премию "Оскар-2019" как лучший фильм получила лента "Зеленая книга" режиссера Питера Фаррелли.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Оскар 2019