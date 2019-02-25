"Оскар-2019": названы лучший актер и актриса (фото)

Почетная статуэтка за главную мужскую роль досталась Рами Малеку за фильм "Богемная рапсодия".

Рами Малек стал обладателем "Оскара" за лучшую мужскую роль в фильме "Богемная рапсодия", в котором он сыграл лидера британской группы Queen певца Фредди Меркьюри.

Читайте также"Оскар-2019": все победители главной кинопремии года (фото, видео)

Так, эта лента получила "Оскары" за лучший звук, лучший монтаж звука и лучший монтаж.

Лучшей исполнительницей главной женской роли признана Оливия Колман за роль в фильме "Фаворитка" о политических интригах в Англии конца XVII века.

Как сообщалось ранее, премию "Оскар-2019" как лучший фильм получила лента "Зеленая книга" режиссера Питера Фаррелли.