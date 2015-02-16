Меркель: гарантий успешного урегулирования кризиса на Донбассе нет

Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине, сообщает радио "Свобода".

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"Всегда было ясно, что предстоит сделать еще очень много. И я всегда говорила: нет никаких гарантий, что то, что мы пытаемся сделать, достигнет успеха. Это будет очень трудный путь", - сказала канцлер.

По словам Ангелы Меркель, несмотря на объявленное на востоке Украины прекращение боевых действий, ситуация там неустойчива, и особенно вблизи и в самом городе Дебальцево, где это "не стало неожиданным".

При этом Ангела Меркель все же призвала стороны соблюдать объявленный режим прекращения огня и напомнила, что этому был посвящен вчера телефонный разговор лидеров "нормандской четверки".

Как сообщал УНИАН, в Минск 12 февраля состоялись переговоры об урегулировании кризиса на Донбассе с участием президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.